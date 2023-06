Une immersion artistique à travers les rues de la ville Quai Saint-Jacques Gaillac, 16 septembre 2023, Gaillac.

Une immersion artistique à travers les rues de la ville Samedi 16 septembre, 15h00 Quai Saint-Jacques Gratuit. Sur inscription.

Laissez-vous entraîner et emporter par les danseurs de La Fabrique à travers les rues de Gaillac. Cette visite vous révélera de nombreux secrets sur le patrimoine de la ville, qui servira d’inspiration aux danseurs pour vous offrir un regard frais sur ces lieux.

Le quai Saint-Jacques est le plus ancien quartier de la ville de Gaillac. Le quartier tire son nom de la présence des quais à partir desquels s'organisait la navigation et le commerce sur le Tarn jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©La fabrique danse