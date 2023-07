Peindre sur les quais Quai Saint-Étienne Honfleur, 23 juillet 2023, Honfleur.

« Peindre sur les quais » proposé par le Service municipal d’action sociale et culturelle des quartiers.

Vous êtes artistes peintres ? Venez nous rejoindre sur les quais !

2 toiles par participant + 1 chevalet et stand de marché pour les aquarellistes.

Quai Saint-Étienne.

2023-07-23 17:00:00 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

Honfleur 14600 Calvados Normandie



« Peindre sur les quais » (Paint on the quays) proposed by the Service municipal d?action sociale et culturelle des quartiers.

Are you an artist? Come and join us on the quays!

2 canvases per participant + 1 easel and market stand for watercolorists.

Quai Saint-Étienne

« Pintando en los muelles » ofrecido por el Servicio Municipal de Acción Social y Cultural en los Barrios.

¿Eres artista? ¡Únete a nosotros en los muelles!

2 lienzos por participante + 1 caballete y puesto de mercado para acuarelistas.

Muelle Saint-Étienne

« Peindre sur les quais » (Malerei auf den Kais), angeboten von der städtischen Abteilung für soziale und kulturelle Aktionen in den Stadtvierteln.

Sind Sie ein Maler? Kommen Sie zu uns auf die Kais!

2 Leinwände pro Teilnehmer + 1 Staffelei und Marktstand für Aquarellisten.

Quai Saint-Étienne

