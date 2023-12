DÉTOURS À PAIMBOEUF Quai Sadi Carnot Paimbœuf, 6 septembre 2024, Paimbœuf.

Paimbœuf Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 19:00:00

fin : 2024-09-06

.

Le festival Détour(s) à Paimboeuf est devenu un rendez-vous incontournable de la saison culturelle du Pays de Retz.

L’association Territoires Imaginaires donne corps à cette huitième édition avec une programmation familiale… ponctuée de moments musicaux, riche d’une énergie communicative.

Nouveau sursaut dans la ville avec la 9ème édition du festival de « Détour(s) à Paimbœuf », qui se déroulera du 6 au 8 septembre prochain.

C’est Le festival de balades et d’escales artistiques de la rentrée pour toute la famille.

Au programme, déambulations théâtrales, expériences, performances artistiques, croisière, banquet et concert.

En 2024, la soirée du vendredi revient pour ouvrir les festivités pour un « Avant Détour(s) » avec trois concerts près du phare, orchestrés par l’association Résonance et Territoires Imaginaires.

Puis, entre balades et escales artistiques, place à une programmation éclectique.

Sans oublier le grand banquet du samedi qui viendra régaler vos papilles. Restauration et buvette sur place.

En famille et entre amis, profitez-en pour être curieux, découvrir de nouveaux talents dans des lieux quotidiens, vous émouvoir et vous faire plaisir !

Dès le 6 septembre au soir rejoignez-nous et faites le « Détour » !

Tous les spectacles sont gratuits. Attention, certains spectacles sont sur réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme, quai Sadi Carnot à Paimbœuf.

Programmation à venir

Renseignements et réservations (à partir du 20 août) auprès de l’Office de Tourisme de Paimboeuf : 02 40 27 53 82

.

Quai Sadi Carnot

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire