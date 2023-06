Féerie nautique Quai Rouget de Lisle L’Isle-sur-la-Sorgue, 29 juillet 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

L’Isle-sur-la-Sorgue,Vaucluse

Le Corso nautique : un spectacle magique, tout en couleur et en lumière ! Des chars fleuris et éclairés défilent sur la rivière à la tombée de la nuit, à L’Isle sur la Sorgue..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-31 . EUR.

Quai Rouget de Lisle

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Corso nautique: a magical show, all in color and light! Flowered and illuminated floats parade on the river at nightfall, in L’Isle sur la Sorgue.

El Corso nautique: ¡un espectáculo mágico de color y luz! Carrozas decoradas con flores y luces desfilan por el río al atardecer en L’Isle sur la Sorgue.

Der Corso nautique: ein magisches Spektakel, ganz in Farbe und Licht! Mit Blumen geschmückte und beleuchtete Wagen ziehen bei Einbruch der Nacht in L’Isle sur la Sorgue über den Fluss.

