Balade Patrimoine Quai Rossignol Vic-en-Bigorre, 18 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Après l’exposition « photos du vieux vic », proposé par L’association Orgue et Culture ainsi que la médiathèque, une balade patrimoine vous est proposé juste après le tirage au sort du jeu « où la photo à été réalisée ».

Un peu après 10 heures, une balade sera ensuite organisée dans la ville pour découvrir ces beautés de notre patrimoine local.

Départ et retour à la médiathèque..

2023-10-18 10:00:00 fin : 2023-10-18 . EUR.

Quai Rossignol VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



After the « photos of the old vic » exhibition, organized by the Orgue et Culture association and the mediatheque, a heritage walk is proposed just after the draw for the « where the photo was taken » game.

Shortly after 10 a.m., a stroll through the town will be organized to discover the beauties of our local heritage.

Departure and return to the mediatheque.

Tras la exposición « fotos de la antigua vic », organizada por la asociación Orgue et Culture y la mediateca, se propone un paseo por el patrimonio justo después del sorteo del juego « dónde se hizo la foto ».

Poco después de las 10 de la mañana, se organizará un paseo por la ciudad para descubrir las bellezas de nuestro patrimonio local.

Salida y regreso a la mediateca.

Nach der Ausstellung « Fotos des alten Vic », die von der Association Orgue et Culture und der Mediathek organisiert wurde, wird ein Spaziergang durch das Kulturerbe angeboten.

Kurz nach 10 Uhr wird ein Spaziergang durch die Stadt organisiert, um die Schönheiten unseres lokalen Erbes zu entdecken.

Abfahrt und Rückkehr an der Mediathek.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65