Salon de la croisière Quai Roger Meunier Le Havre, 17 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Embarquez pour la 5ème édition du Salon de la Croisière et du Voyage au Havre avec Périer Voyages et Paris Normandie.

Cette 5ème édition vous permettra de rencontrer les plus grandes compagnies de croisières, mais aussi les voyagistes spécialistes du circuit, séjour, week-end… au départ des aéroports de la région !

Rendez-vous au Terminal Croisière du Havre – Quai Roger Meunier de 10h à 19h pour rencontrer et échanger avec une douzaine de compagnies de croisières : Celestyal Cruises, CFC – Compagnie Française de Croisières, Costa Croisières, CroisiEurope, Explora Journeys, Exploris, MSC Croisières, Plein Cap Croisières, Compagnie du Ponant, Princess Cruises, Star Clippers, Un Océan de Croisières, Voyages d’Exception…

Mais également 16 voyagistes : Amérigo, Boomerang, Bravo Club, Club Med, Corsicatours, Exotismes, Flaneo, Fram, Kuoni, O Voyages, Périer Voyages, Quartier Libre, Top of Travel, TUI, Turquoise TO, Visiteurs, Aéroports de Caen et de Deauville…

Des navettes gratuites sont mises à votre disposition entre la Place Perret et le Terminal Croisière. Sans réservation.

Départ Place Perret jusqu’au Terminal Croisière à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h, et retour assuré..

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 19:00:00. .

Quai Roger Meunier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche