Exposition « Matinée d’ivresse » , quai Rimbaud Charleville-Mézières, 5 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Dans cette exposition, j’ai laissé carte blanche à différents artistes pour nous proposer leur interprétation de l’image du poète et/ou de son œuvre.Dans la première salle, vous découvrirez quelques œuvres d’artistes contemporains ardennais : A. Delatour, Th. Podvin, S. Le-Treut, L8zon mais également d’autres artistes habitués de la galerie JL. Curabet et P. Honoré ainsi que des œuvres de l’artiste Claude Weisbuch et de l’artiste connu mondialement : KAWSDans la deuxième salle, nous rendons un hommage à l’artiste peintre et dessinateur Gabor BREZNAY, récemment disparu à travers une série qu’il réalisa dans les Ardennes où il aimait se rendre. Vous apprécierez ses travaux au lavis d’encre et à l’aquarelle comme sans sa série « planètes » où l’artiste attire notre attention sur la relation étroite entre la faune et la flore, ces oiseaux réels et imaginaires se confondent souvent dans leur environnement pour se cacher de la menace qui pèse sur la nature. Une autre série planète est également consacrée à Rimbaud réalisée à partir des tableaux de Fantin-Latour, Vallotton ou Forain.Cet hommage est accompagné par quelques poèmes de Lora K. inspirés par les œuvres de l’artiste et nous vous proposons le petit jeu qui consiste à restituer chaque poème à l’œuvre correspondante.A. Bozetti, Galeriste.

2023-07-05 fin : 2023-09-02 . .

, quai Rimbaud

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



In the first room, you will discover works by contemporary artists from the Ardennes: A. Delatour, Th. Podvin, S. Le-Treut, L8zon, as well as other gallery regulars JL. Curabet and P. Honoré, as well as works by artist Claude Weisbuch and world-renowned artist KAWSIn the second room, we pay tribute to the recently deceased painter and draughtsman Gabor BREZNAY through a series of works he created in the Ardennes, where he loved to go. You?ll appreciate his works in ink wash and watercolor, such as his « planets » series, in which the artist draws our attention to the close relationship between flora and fauna, these real and imaginary birds often blending into their environment to hide from the threat to nature. This tribute is accompanied by a number of poems by Lora K. inspired by the artist?s works, and we suggest a little game in which you match each poem to the corresponding work.A. Bozetti, Galerist

En la primera sala, descubrirá obras de artistas contemporáneos de las Ardenas: A. Delatour, Th. Podvin, S. Le-Treut, L8zon, así como de otros visitantes habituales de la galería JL. Curabet y P. Honoré, así como obras del artista Claude Weisbuch y del artista de fama mundial KAWSIn la segunda sala, rendimos homenaje al pintor y dibujante recientemente fallecido Gabor BREZNAY a través de una serie de obras que realizó en las Ardenas, donde le gustaba ir. Podrá disfrutar de sus obras en aguada de tinta y acuarela, como su serie « planetas », en la que el artista llama nuestra atención sobre la estrecha relación entre la flora y la fauna, con aves reales e imaginarias que a menudo se confunden con su entorno para ocultarse de la amenaza que se cierne sobre la naturaleza. Este homenaje va acompañado de varios poemas de Lora K. inspirados en las obras del artista, y le invitamos a participar en el pequeño juego de emparejar cada poema con la obra correspondiente.A. Bozetti, Galeriste

Im ersten Raum werden Sie einige Werke zeitgenössischer Künstler aus den Ardennen sehen: A. Delatour, Th. Podvin, S. Le-Treut, L8zon, aber auch von anderen Künstlern, die regelmäßig in der Galerie anzutreffen sind, JL. Curabet und P. Honoré sowie Werke des Künstlers Claude Weisbuch und des weltberühmten Künstlers KAWSIm zweiten Raum würdigen wir den kürzlich verstorbenen Maler und Zeichner Gabor BREZNAY mit einer Serie, die er in den Ardennen, wo er sich gerne aufhielt, realisierte. Sie werden seine Arbeiten in Tusche und Aquarell zu schätzen wissen, wie zum Beispiel seine Serie « Planeten », in der der Künstler unsere Aufmerksamkeit auf die enge Beziehung zwischen Fauna und Flora lenkt. Diese realen und imaginären Vögel verschmelzen oft in ihrer Umgebung, um sich vor der Bedrohung zu verstecken, die auf der Natur lastet. Diese Hommage wird von einigen Gedichten von Lora K. begleitet, die von den Werken des Künstlers inspiriert sind, und wir schlagen Ihnen ein kleines Spiel vor, bei dem es darum geht, jedes Gedicht dem entsprechenden Werk zuzuordnen.A. Bozetti, Galerist

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme