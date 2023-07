Marché nocturne Quai Philippe Oblet Port-en-Bessin-Huppain, 14 juillet 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain,Calvados

Une centaine de marchands ambulants s’installe sur les quais de Port en Bessin-Huppain pour un marché nocturne. Le marché nocturne se termine sur un feu d’artifice tiré depuis l’avant-port..

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. .

Quai Philippe Oblet

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



A hundred street vendors set up shop on the quays of Port en Bessin-Huppain for a night market. The night market ends with a fireworks display from the outer harbor.

Un centenar de vendedores ambulantes se instalan en los muelles de Port en Bessin-Huppain para celebrar un mercado nocturno. El mercado nocturno termina con un espectáculo de fuegos artificiales lanzados desde el puerto exterior.

Rund 100 Straßenhändler lassen sich auf den Kais von Port en Bessin-Huppain für einen Nachtmarkt nieder. Der Nachtmarkt endet mit einem Feuerwerk, das vom Vorhafen aus abgefeuert wird.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité