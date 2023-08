Rock’n Arelaune Quai Paul Girardeau Arelaune-en-Seine, 23 septembre 2023, Arelaune-en-Seine.

Arelaune-en-Seine,Seine-Maritime

Concert rock lors du festival Rock’N Arelaune de 18h à 23h et baptême moto de 15h à 18h.

Retraite aux flambeaux à moto à partir de 21h30.

Artistes présents :

Don’t Shout

Trip Tonic

Legend & Master Blues

Restauration sur place avec frites, saucisses, merguez, sandwichs et buvette.

2023-09-23 15:00:00 fin : 2023-09-23

Quai Paul Girardeau

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie



Rock concert at the Rock’N Arelaune festival from 6pm to 11pm and motorcycle baptism from 3pm to 6pm.

Torchlight motorcycle parade from 9:30pm.

Artists present :

Don’t Shout

Trip Tonic

Legend & Master Blues

On-site catering with French fries, sausages, merguez, sandwiches and refreshment bar

Concierto de rock en el festival Rock’N Arelaune de 18:00 a 23:00 horas y bautismo motero de 15:00 a 18:00 horas.

Desfile de antorchas en moto a partir de las 21.30 h.

Artistas presentes :

Don’t Shout

Trip Tonic

Leyenda y Maestro Blues

Catering in situ con patatas fritas, salchichas, merguez, bocadillos y barra de refrescos

Rockkonzert beim Festival Rock’N Arelaune von 18.00 bis 23.00 Uhr und Motorradtaufen von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Fackelzug auf Motorrädern ab 21:30 Uhr.

Anwesende Künstler :

Don’t Shout

Trip Tonic

Legend & Master Blues

Verpflegung vor Ort mit Pommes frites, Würstchen, Merguez, Sandwiches und Getränkestand

