TRAVERSÉE DE PALAVAS À LA NAGE Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots, 8 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 11h à 13h – Traversée de Palavas à la nage organisée par Aqualove – Canal – Infos : 04 67 86 60 43 ou ci-contact@aqua-love.com.

2023-07-08 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-08 13:00:00. .

Quai Paul Cunq

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



11 a.m. to 1 p.m. – Swim across Palavas organized by Aqualove – Canal – Info: 04 67 86 60 43 or ci-contact@aqua-love.com

De 11:00 a 13:00 – Travesía a nado de Palavas organizada por Aqualove – Canal – Info: 04 67 86 60 43 o ci-contact@aqua-love.com

Von 11 bis 13 Uhr – Schwimmende Überquerung von Palavas, organisiert von Aqualove – Kanal – Infos: 04 67 86 60 43 oder ci-contact@aqua-love.com

