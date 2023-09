Le Fascinant Week-end « Ils se mettent en 4 pour nos 5 vins ! » à la Cave Monplaisir : Initiation au Monde du vin à travers l’appellation Chinon Quai Pasteur Chinon, 19 octobre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Visite guidée de la Cave Monplaisir, infomations sur les origines du vin, initiation à la dégustation et découverte gourmande de l’appellation Chinon..

Vendredi 2023-10-19 15:00:00 fin : 2023-10-22 . 18 EUR.

Quai Pasteur

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour of the Cave Monplaisir, information on the origins of wine, introduction to wine tasting and gourmet discovery of the Chinon appellation.

Visita guiada a la cueva Monplaisir, información sobre los orígenes del vino, iniciación a la cata y descubrimiento gastronómico de la denominación Chinon.

Geführte Besichtigung des Weinkellers Monplaisir, Informationen über die Ursprünge des Weins, Einführung in die Weinprobe und leckere Entdeckung der Appellation Chinon.

