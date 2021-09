QUAI OUEST Grand Théâtre des Cordeliers, 21 octobre 2021, Albi.

QUAI OUEST

Grand Théâtre des Cordeliers, le jeudi 21 octobre à 20:30

Un homme se fait conduire par sa secrétaire, en Jaguar, au fin fond d’une zone portuaire abandonnée. Il met deux pierres dans les poches de sa veste et se jette à l’eau. Un inconnu le repêche. Cet homme c’est Maurice Koch. Il est administrateur de bien. Il a dilapidé la fortune qu’on lui avait confiée et sa fin laborieuse évoque celle du capitalisme et de la colonisation. Il va entraîner dans sa chute ceux qui espéraient encore se faire une place au soleil. Quai Ouest nous plonge dans le monde interlope d’une grande métropole, à l’image de New York, où, dans les quartiers pauvres, la ségrégation, la rivalité et la soif de réussite rivalisent avec une violence au quotidien transformant et modelant les femmes et les hommes qui y vivent. Porté par des comédiens prestigieux : Micha Lescot, Laurent Poitrenaux, Dominique Reymond, Laurent Grévill, Christèle Tual… Quai Ouest nous subjugue par le réalisme de ses situations traitées comme autant de faits divers dans une société au bord du gouffre. **Autour du spectacle** **Bord de scène.** **Distribution** Texte Bernard-Marie Koltès / Mise en scène Ludovic Lagarde / Assistante à la mise en scène, dramaturgie Pauline Labib / Scénographie Antoine Vasseur / Avec Léa Luce Busato, Antoine de Foucauld, Laurent Grévill, Micha Lescot, Laurent Poitrenaux, Dominique Reymond, Christèle Tual, Kiswendsida Léon Zongo / Lumière Sébastien Michaud / Costumes Marie La Rocca / Maquillage et coiffures Cécile Kretschmar / Son David Bichindaritz / Image Jérôme Tuncer

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans 10 €

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T23:59:00