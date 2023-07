VISITE GUIDÉE : LA VENISE SÉTOISE ET LES ANIMAUX MARINS Quai Noël Guignon Quai Rhin et Danube Sète, 1 juillet 2023, Sète.

Sète,Hérault

Venez découvrir la « Venise Sétoise » à travers ses canaux vivants et sa biodiversité.

Cette visite guidée existe également en version familiale avec différents thèmes abordés :

– Repérer et tenter d’identifier les animaux autour de nous.

– Rallye photo : animaux de la mer en graffitis..

2023-07-01 09:30:00 fin : 2023-08-31 11:00:00. EUR.

Come and discover the « Venice of Sète » through its living canals and biodiversity.

This guided tour is also available in a family version, with different themes covered:

– Spot and try to identify the animals around us.

– Photo rally: sea animals in graffiti.

Venga a descubrir la « Venecia de Sète » a través de sus canales vivos y su biodiversidad.

Esta visita guiada también está disponible en versión familiar y abarca diversos temas:

– Descubra y trate de identificar los animales que nos rodean.

– Rally fotográfico: animales del mar en graffiti.

Entdecken Sie das « Venedig von Sète » durch seine lebendigen Kanäle und seine Artenvielfalt.

Diese Führung gibt es auch als Familienversion mit verschiedenen Themenschwerpunkten:

– Tiere um uns herum aufspüren und versuchen, sie zu identifizieren.

– Fotorallye: Meerestiere als Graffiti.

