WEEK-ENDS THÉÂTRE A LA MÉGISSERIE Quai Mégisserie Lodève, 25 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Participez à un week-end « atelier théâtre » à Lodève avec Sylvie Reteuna metteuse en scène et directrice artistique. Ouvert aux amateurs comme aux professionnels. Aucune expérience préalable n’est demandée..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Quai Mégisserie

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Join Sylvie Reteuna, director and artistic director, for a theater workshop weekend in Lodève. Open to amateurs and professionals alike. No previous experience required.

Únase a Sylvie Reteuna, directora y directora artística, en un taller de teatro de fin de semana en Lodève. Abierto tanto a aficionados como a profesionales. No es necesaria experiencia previa.

Nehmen Sie an einem Wochenende « Theaterworkshop » in Lodève mit Sylvie Reteuna, Regisseurin und künstlerische Leiterin, teil. Offen für Amateure und Profis. Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT LODEVOIS ET LARZAC