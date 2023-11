WEEK-ENDS THÉÂTRE Quai Mégisserie Lodève, 25 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Après un premier atelier fin septembre, Sylvie Reteuna propose deux nouveaux week-ends de pratique théâtrale.

Ouvert à toutes et tous (amateurs et professionnels), les 2 jours évolueront autour de textes de Joël Pommerat, auteur et metteur en scène contemporain.

Suite à cela, un groupe se constituera dans le désir de création d’un spectacle..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Quai Mégisserie

Lodève 34700 Hérault Occitanie



After a first workshop at the end of September, Sylvie Reteuna is offering two new theatrical practice weekends.

Open to all (amateurs and professionals alike), the 2 days will focus on texts by contemporary author and director Joël Pommerat.

Following this, a group will be formed with the aim of creating a show.

Tras un primer taller a finales de septiembre, Sylvie Reteuna propone dos nuevos fines de semana de teatro práctico.

Abiertos a todos (aficionados y profesionales), los 2 días se centrarán en textos de Joël Pommerat, autor y director contemporáneo.

A continuación, se formará un grupo con el objetivo de crear un espectáculo.

Nach einem ersten Workshop Ende September bietet Sylvie Reteuna zwei neue Wochenenden für Theaterpraktiker an.

Die beiden Tage stehen allen offen (Amateuren und Profis) und drehen sich um Texte von Joël Pommerat, einem zeitgenössischen Autor und Regisseur.

Im Anschluss daran wird eine Gruppe gebildet, die eine Aufführung erarbeiten möchte.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT LODEVOIS ET LARZAC