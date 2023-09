LA RENTRÉE DE L’ASSO LE CHAMP DES POSSIBLES Quai Mégisserie ( à côté de la Mosquée ) Lodève, 7 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Spectacle « Mektoub » et soirée concerts Neo soul et rap.

2023-10-07 18:00:00 fin : 2023-10-07 00:00:00. .

Quai Mégisserie ( à côté de la Mosquée )

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mektoub » show and Neo soul and rap concerts

Espectáculo « Mektoub » y velada de conciertos de Neo soul y rap

Aufführung « Mektoub » und Konzertabend Neo Soul und Rap

Mise à jour le 2023-09-17 par OT LODEVOIS ET LARZAC