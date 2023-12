Festival Paimpol, mon Amour Quai Loti Paimpol, 10 février 2024, Paimpol.

Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Venez écouter en 1ère partie le groupe SALOMON & THE RICKY KEYS ! Un trio de musiciens Bretons qui vous fera danser à en faire trembler le parquet au rythme du Rock’n Roll. Venez remonter dans le temps de la jeunesse Américaine des années 50’, grâce à leur vaste répertoire du Rockabilly. Un show qui rend hommage aux précurseurs du Rock’n Roll : Chuck Berry, Elvis Presley, Ray Charles…. Concert dansant pour une soirée survoltée qui comblera tout public. En deuxième partie de soirée, venez écouter le groupe OozZ , qui jouera sur scène. Le Groupe OozZ, cinq Bretons que l’amour du Groove et la Passion de la Musique a rassemblé. Venez bouger votre popotin, danser et vous amuser. On vous attend pour profiter d’une soirée où les cordes iront jusqu’à la rupture et réveilleront toutes les oreilles les plus averties. Le Groove et le funk seront au rendez-vous ! Petite restauration sur place.

Quai Loti Salle des fêtes

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne



