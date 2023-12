Retour de pêche Quai Letourneur Port-en-Bessin-Huppain, 27 décembre 2023, Port-en-Bessin-Huppain.

Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 20:15:00

fin : 2023-12-27

Pour la dernière-née des animations de l’office de tourisme de Bayeux Intercom, direction les quais de la cité portaise à la nuit tombée pour une soirée mémorable. Alors que la saison de la Coquille Saint-Jacques bat son plein, visiteurs et locaux sont invités à assister au ballet incroyable des chalutiers revenant à quai. Une observation immersive illustrée pour la première fois par les commentaires de Dominique Lamort, qualiticien pour Normandie Fraîcheur Mer et spécialiste de cette pêche tellement emblématique. La magie de la nuit opère en deux temps ; l’arrivée depuis la Baie de Seine des chalutiers tous feux allumés puis le grand défilé sublimant au passage le véritable savoir-faire des métiers de pêche..

Quai Letourneur Quais de Port-en-Bessin

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



