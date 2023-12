Visite insolite Eugène Boudin et les Impressionnistes Quai Lepaulmier Honfleur, 3 mai 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 18:00:00

fin : 2024-05-03

Dans les rues de Honfleur, suivez le peintre Eugène Boudin et une baigneuse bourgeoise et amatrice d’art du 19ème siècle !

Lors de cette expérience immersive, il vous faudra bien plus qu’observer pour devenir un artiste.

Touchez du bout de vos pinceaux la peinture des Impressionnistes, ressentez un paysage, croquez sur le vif votre sujet, goûtez les nuances de votre palette et devenez, vous aussi, un Impressionniste !

Dans le cadre du programme des Etonnants Patrimoine et de Normandie Impressionniste..

Dans les rues de Honfleur, suivez le peintre Eugène Boudin et une baigneuse bourgeoise et amatrice d’art du 19ème siècle !

Lors de cette expérience immersive, il vous faudra bien plus qu’observer pour devenir un artiste.

Touchez du bout de vos pinceaux la peinture des Impressionnistes, ressentez un paysage, croquez sur le vif votre sujet, goûtez les nuances de votre palette et devenez, vous aussi, un Impressionniste !

Dans le cadre du programme des Etonnants Patrimoine et de Normandie Impressionniste.

Dans les rues de Honfleur, suivez le peintre Eugène Boudin et une baigneuse bourgeoise et amatrice d’art du 19ème siècle !

Lors de cette expérience immersive, il vous faudra bien plus qu’observer pour devenir un artiste.

Touchez du bout de vos pinceaux la peinture des Impressionnistes, ressentez un paysage, croquez sur le vif votre sujet, goûtez les nuances de votre palette et devenez, vous aussi, un Impressionniste !

Dans le cadre du programme des Etonnants Patrimoine et de Normandie Impressionniste.

.

Quai Lepaulmier

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Honfleur-Beuzeville