Un samedi soir sur les quais – 2024 Quai Lenoir Gien, 13 juillet 2024, Gien.

Un samedi soir sur les quais – 2024 13 juillet – 24 août 2024, les samedis Quai Lenoir

Tous les samedis de juillet et août le quai de Loire sera fermé à la circulation pour laisser la place aux terrasses des bars et restaurants ainsi qu’aux promeneurs.

5e édition. Interventions musicales, magicien, mime, caricaturiste… et marché nocturne sur la place Jean-Jaurès.

Venez flâner en bords de Loire !

Quai Lenoir Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 29 80 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@gien.info »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-13T20:00:00+02:00 – 2024-07-13T22:00:00+02:00

2024-08-24T20:00:00+02:00 – 2024-08-24T22:00:00+02:00

FMACEN045V5082BF

Ville de Gien