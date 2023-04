Festi’Quai – 30 Avril – Quai Lamartine Quai Lamartine Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Festi’Quai – 30 Avril – Quai Lamartine Quai Lamartine, 30 avril 2023, Saint-Dizier. Festi’Quai – 30 Avril – Quai Lamartine Dimanche 30 avril, 11h00 Quai Lamartine Entrée libre, restauration sur place possible Festi Quai 2023 – Quai Lamartine Venez découvrir la Turquie à travers de multiples stands et spectacles vivants.

Tout au long de la journée se succèdent présentation, danses, fanfare au milieu de stands de gastronomie et objets de curiosités.

• Les bénéfices soulevés lors de cet événement iront au profit des victimes du séisme en Turquie ?? •

Entrée Gratuite

Le Dimanche 30 Avril 2023

de 11h à 19h

Rue Lamartine 52100 SAINT-DIZIER

lien événement Festi’Quai 2023 Quai Lamartine Rue Lamartine, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1902444346786233 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1902444346786233 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T11:00:00+02:00 – 2023-04-30T19:00:00+02:00

2023-04-30T11:00:00+02:00 – 2023-04-30T19:00:00+02:00 FestiQuai festival Taner ÖZCAN

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Quai Lamartine Adresse Rue Lamartine, Saint-Dizier Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Age max 99 Lieu Ville Quai Lamartine Saint-Dizier

Quai Lamartine Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Festi’Quai – 30 Avril – Quai Lamartine Quai Lamartine 2023-04-30 was last modified: by Festi’Quai – 30 Avril – Quai Lamartine Quai Lamartine Quai Lamartine 30 avril 2023 Quai Lamartine Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne