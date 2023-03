Sortie observation Oiseaux des viles et des espaces urbains Quai Lamartine Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Sortie observation Oiseaux des viles et des espaces urbains Quai Lamartine, 8 avril 2023, Saint-Dizier. Sortie observation Oiseaux des viles et des espaces urbains Samedi 8 avril, 10h00 Quai Lamartine Participation libre A l’ occasion de son assemblée générale annuelle, la LPO Champagne-Ardenne vous invite une sortie publique printanière en périphérie de Saint-Dizier. Accompagnés de plusieurs ornithologues, les participants devraient pouvoir notamment observer les espèces suivantes pourraient être observées: Tarier pâtre , Hirondelle rustique , Hirondelle de rivage , Bruant jaune , Rougequeue noir , Faucon crécerelle , Héron cendré , Bergeronnette grise/de ruisseau/printanière , Chevalier culblanc , Pipit farlouse… Du matériel d’observation sera mis à disposition des participants. Quai Lamartine Rue Lamartine, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.71.68.47.06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

