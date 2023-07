Concours de pétanque doublette nocturne Quai Julian Grimau Uzerche, 6 juillet 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Concours en doublettes, limité à 54 équipes, ouvert à tous.

4 parties limitées à 50 minutes.

Lots en nature.

Jet du but à 20h précises. Engagement : 8 euros par équipe.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . .

Quai Julian Grimau

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Doubles competition, limited to 54 teams, open to all.

4 games limited to 50 minutes.

Prizes in kind.

Goal-throwing at 8pm sharp. Entry fee: 8 euros per team

Competición de dobles, limitada a 54 equipos, abierta a todos.

4 partidos limitados a 50 minutos.

Premios en especie.

Lanzamiento de la portería a las 20.00 horas en punto. Precio de inscripción: 8 euros por equipo

Wettbewerb in Doubletten, begrenzt auf 54 Teams, offen für alle.

4 Spiele, die auf 50 Minuten begrenzt sind.

Preise in Form von Sachpreisen.

Zielwurf um Punkt 20 Uhr. Einsatz: 8 Euro pro Team

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme