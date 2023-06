Ca Va Mania Batucada – Déambulation Quai Jules Sandeau Le pouliguen, 24 août 2023, Le pouliguen.

Ca Va Mania Batucada – Déambulation Jeudi 24 août, 18h30, 21h00 Quai Jules Sandeau

Déambulation sur fond de percussions brésiliennes.

Quai Jules Sandeau Centre-ville, Promenade du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 87 03 53 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/ca-va-mania-batucada-deambulation-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T18:30:00+02:00 – 2023-08-24T19:30:00+02:00

2023-08-24T21:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS