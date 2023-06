Déambulation Rock’n Circassienne Quai Jules Sandeau Le pouliguen, 23 août 2023, Le pouliguen.

Déambulation Rock’n Circassienne Mercredi 23 août, 21h00 Quai Jules Sandeau

Art et spectacle de rue. Bienvenue dans une déambulation circassienne qui décoiffe ! Sur un fond de larsen de guitare électrique, le cirque entre sur les pistes, dans les rues et sur les places.

Quai Jules Sandeau Centre-ville, Promenade du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T21:00:00+02:00 – 2023-08-24T07:00:00+02:00

