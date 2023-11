Corrida de Noël Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 17 décembre 2023, Le pouliguen.

1000 participants déguisés sont attendus pour cette course de 9.7 km de route en 3 boucles. Surnommée « course zig zag » ou « course aux 100 virages », la corrida de Noël serpente le centre pouliguennais.

Le départ sera donné Square Jean Prié (sur le port) et l’arrivée s’effectuera à la salle des Fêtes et des sports du Pouliguen.

Le parcours de 9.750 km, comprend trois boucles dans les ruelles du Pouliguen et sur le port.

13h30 : ouverture dossards

14h45 : Fermeture des dossards

15h00 : Départ de la Corrida

16h45 : Remise des récompenses

17h30 : Fermeture du site

Récompenses :

Les 3 premiers et les 3 premières du classement Scratch

Les premiers et les premières des catégories suivantes : CA-JU-ES-SEM0-M1M2-M3M4-M5M6-M7M8.

La première équipe Club de 4 concurrents.

Les plus beaux déguisements.

Inscriptions : Inscription Corrida de Noël du Pouliguen 2023 – 44510 – Le pouliguen (klikego.com)

reglement-officiel-la-corrida-2023-2582610

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

