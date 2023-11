Marché de Noël du Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 16 décembre 2023, Le pouliguen.

Marché de Noël du Pouliguen 16 – 28 décembre Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Entrée libre: 0

Durant deux semaines, artisans et commerçants proposeront leurs produits autour du Petit Bassin sur le quai Sandeau. Ce marché sera ponctué d’animations à destination des familles.

Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-du-pouliguen-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T13:00:00+01:00

2023-12-28T15:00:00+01:00 – 2023-12-28T19:30:00+01:00

MARCHE Y|MAIRIELP|MARCHENOELLP