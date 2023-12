Marché de Noël du Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 16 décembre 2023, Le pouliguen.

Marché de Noël du Pouliguen 16 – 28 décembre Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Entrée: 0

Les commerçants et artisans locaux accueilleront les visiteurs durant une douzaine de jours.

Nouveau !

Prenez-vous en photo dans le cadre lumineux et créez-vous des souvenirs magiques.

SAMEDI 16 DECEMBRE

– Balades en calèche • 15h – 19h.

Ville du Pouliguen / La P’tite Ferme de Mélie

– Spot photos avec le Père Noël • 16h – 19h30.

Comité municipal des fêtes

– Inauguration en musique avec les Croq’Notes • 17h.

Ville du Pouliguen

DIMANCHE 17 DECEMBRE

– Balades en calèche • 10h30 – 13h / 15h – 19h.

Ville du Pouliguen / La P’tite Ferme de Mélie

– Danses bretonnes • 11h.

Association Fête Bretonne

– Spot photos avec le Père Noël • 11h – 13h/ 16h – 19h30.

Comité municipal des fêtes

SAMEDI 23 DECEMBRE

– Balades en calèche • 10h30 – 13h / 15h – 19h.

Ville du Pouliguen / La P’tite Ferme de Mélie

– Spot photos avec le Père Noël • 11h – 13h / 16h – 19h30.

Comité municipal des fêtes

– Baptêmes de poneys (Circuit : promenade, plage, bois) • 15h – 19h30.

Ville du Pouliguen / Écurie des Rosières

DIMANCHE 24 DECEMBRE

– Balades en calèche • 10h30 – 13h.

Ville du Pouliguen / La P’tite Ferme de Mélie

– Spot photos avec le Père Noël • 11h – 13h.

Comité municipal des fêtes

MARDI 26 DECEMBRE

– Concerts du Louisiana Brass Band (jazz New Orleans) • À 16h et à 17h.

Les musiciens joueront les plus grands thèmes de Louis Armstrong,

Sidney Bechet ou encore Fats Waller.

Ville du Pouliguen

Les Fééries pouliguennaises – Programme 2023

Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-du-pouliguen-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/les-feeries-pouliguennaises-programme-2023-2582852.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T13:00:00+01:00

2023-12-28T15:00:00+01:00 – 2023-12-28T19:30:00+01:00

MARCHE Y|MAIRIELP|MARCHENOELLP23