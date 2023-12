Marché de Noël des associations Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 8 décembre 2023, Le pouliguen.

Marché de Noël des associations 8 – 10 décembre Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Entrée: 0

Les festivités débuteront avec le marché de Noël des associations qui, durant trois jours, accueillera le public.

Au programme:

VENDREDI 8 DECEMBRE

– Inauguration par le Bagad de la Presqu’île • 18h.

par la Ville du Pouliguen

SAMEDI 9 DECEMBRE

– Arrivée du Père Noël à bord de la vedette de la SNSM (à 15h) puis spot photos • 15h – 19h30.

par le Comité municipal des fêtes

– Créations ballounesques • 16h – 19h.

La troupe « Choupette » réalisera des sculptures sur ballon qu’elle distribuera gratuitement.

par le Comité municipal des fêtes

DIMANCHE 10 DECEMBRE

– Spot photos avec le Père Noël • 11h – 13h / 15h – 19h30.

par le Comité municipal des fêtes

– Déambulation d’échassiers et jongleurs • 17h – 19h.

Les trois artistes de cirque et de danse, issus de la compagnie « Yolda », déambuleront déguisés et colorés sur le marché de Noël et la promenade du Port.

par la Ville du Pouliguen

