Marché nocturne estival juillet et août 2023 au Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 12 juillet 2023, Le pouliguen.

Marché nocturne estival juillet et août 2023 au Pouliguen 12 – 26 juillet, les mercredis Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Public

Pour la troisième année consécutive, la Ville du Pouliguen propose chaque mercredi de l’été un marché nocturne, réunissant artisans, producteurs et créateurs locaux. « A la tombée de la nuit, la balade sur le quai est particulièrement douce. Ce marché est une invitation à la flânerie au coeur des savoir-faire locaux », souligne Nathalie Bodelle, déléguée à l’action Coeur de Ville et au commerce. L’élue précise les critères de sélection de la commune : « Les produits proposés sont tous de fabrication artisanale. Les artisans de la Presqu’île Guérandaise ont été privilégiés. Une attention particulière a été portée à la diversité des produits (au regard, notamment, de l’offre existante chez les commerçants pouliguennais), et à leur qualité ». Il est animé chaque semaine par des déambulations ou un concert.

Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-nocturne-estival-juillet-et-aout-2023-au-pouliguen-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-12T23:00:00+02:00

2023-07-26T19:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:00:00+02:00

FAMILLE LOISIRS