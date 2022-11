Marché de Noël des associations Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, 10 décembre 2022, Le pouliguen.

Marché de Noël des associations 10 et 11 décembre Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen

La ville du Pouliguen organise le Marché de Noël des associations, qui aura lieu du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021. À cette occasion la malle à rejouer, ressourcerie solidaire et ludiqu…

La ville du Pouliguen organise le Marché de Noël des associations, qui aura lieu du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021.

À cette occasion la malle à rejouer, ressourcerie solidaire et ludique, sera présente dans le chalet de la mairie. Vous pourrez ainsi déposer vos jouets anciens mais en état de marche.

les boîtes de jeux de société et de construction (enfants et adultes),

les jeux et jouets de plage,

les livres et albums pour enfants et jeunes (anciens et récents),

les disques vinyles 45 et 33 tours pour enfants,

les trotteurs, tricyles et vélos pour enfants,

les peluches et les poupées.



