La Loire sauvage à pied et en canoë Quai Jeanne d’Arc Meung-sur-Loire, 14 juillet 2023, Meung-sur-Loire.

Meung-sur-Loire,Loiret

Découvrez la Loire par le GR3 à pied et revenez en canoë.

Samedi 2023-07-14 17:00:00 fin : 2023-07-14 20:00:00. 38 EUR.

Quai Jeanne d’Arc

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire



Discover the Loire on foot along the GR3 and return by canoe

Descubrir el Loira a pie por el GR3 y volver en canoa

Entdecken Sie die Loire auf dem GR3 zu Fuß und kommen Sie mit dem Kanu zurück

Mise à jour le 2023-05-11 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE