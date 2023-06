BAT’Ô LOC Quai Jean Miquel Ponton B Agde, 30 juin 2023, Agde.

Agde,Hérault

Location de bateaux à moteur avec ou sans permis. Suggestion de balades à proximité : port du Cap d’Agde, Hérault, Étang de Thau.

Mise à disposition de bouées, wakeboard et ski nautique, sur demande.

Organisation d’événements privés. Sorties avec skipper..

Jeudi à 09:00:00 ; fin : . .

Quai Jean Miquel

Ponton B

Agde 34300 Hérault Occitanie



Motorboat rental with or without license. Suggestion of trips in the vicinity: port of Cap d’Agde, Hérault, Etang de Thau

Provision of buoys, wakeboard and water ski, on request

Organization of private events. Outings with skipper.

Alquiler de embarcaciones a motor con o sin licencia. Excursiones sugeridas en los alrededores: puerto de Cap d’Agde, Hérault, Étang de Thau

Suministro de boyas, wakeboard y esquí acuático, previa solicitud

Organización de eventos privados. Salidas con el patrón.

Vermietung von Motorbooten mit oder ohne Führerschein. Vorschläge für Ausflüge in der Nähe: Hafen von Cap d’Agde, Hérault, Étang de Thau

Bereitstellung von Bojen, Wakeboard und Wasserski auf Anfrage

Organisation von privaten Veranstaltungen. Ausflüge mit Skipper.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE