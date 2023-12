Antiquités, Brocante et Vide-grenier à Bourg Quai Jean Bart Bourg, 4 janvier 2023, Bourg.

Bourg Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-04 10:00:00

fin : 2023-12-30 19:00:00

Une brocante et un vide grenier ont lieu du mercredi au dimanche, une quinzaine d’exposants : créateurs et brocanteurs présents. En intérieur au Quai des Brocs (ancien chantier naval), quai Jean Bart mais également à l’extérieur dans un cadre idyllique (champs attenant). Samedi : Antiquaires professionnels.

3€ mètre linéaire pour le vide grenier. Contactez l’organisateur..

Quai Jean Bart Quai des Brocs

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme