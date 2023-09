Sentier de ville « Habiter les berges de Loire » Quai Hoche Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Sentier de ville « Habiter les berges de Loire » Quai Hoche Nantes, 14 octobre 2023, Nantes. Sentier de ville « Habiter les berges de Loire » Samedi 14 octobre, 14h30 Quai Hoche Gratuit, Sur inscription À l’occasion des Journées Nationales de l’architecture, la Maison régionale de l’architecture décrypte le temps d’une balade à vélo, la manière dont nous ménageons notre rapport avec les milieux naturels et sensibles du fleuve.

Vous (re)découvrirez des bâtiments dont l’architecture s’articule avec le fleuve ainsi que des aménagements de berges qui illustrent les processus de renaturation, de modelage et de gestion sur du long terme de ces espaces riverains du fleuve.

Rendez-vous avec votre vélo, à 14h20 Quai Hoche au niveau de la rue Conan Mériadec à Nantes

La visite se terminera au Jardin test Cale Aubin, 110 rue de la Basse-Île à Rezé

