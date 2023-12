Cet évènement est passé [Animation] Foire d’hiver Quai Henri IV Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-15

fin : 2024-01-07 Jusqu'au 7 janvier venez profiter de la foire d'hiver installée sur le Quai Henri IV. Auto-tamponneuses, manèges pour enfants, trampoline, pêche aux canards, confiserie vos petits seront ravie d'en profiter. Petite nouveauté de cette année, une piste de luge de 28 mètres de long est installée aux abords du quai. Cette luge est installée du 15 au 24 décembre.

Quai Henri IV

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

