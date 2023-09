[Insolite] Course des garçons de café Quai Henri IV Dieppe, 21 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Une course unique en son genre, celle des garçons de café ! Venez assister à ce spectacle haut en couleur et venez encourager les participants ! Un moment conviviale et amusant vous attend !

Départ de la course sur le Quai Henri IV à 15h.

Quai Henri IV

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



A one-of-a-kind race: the waiters’ race! Come and watch this colorful spectacle, and cheer on the participants! A fun and friendly event awaits you!

Race starts on Quai Henri IV at 3pm.

Una carrera sin igual: ¡la carrera de camareros! Asista a este colorido espectáculo y anime a los participantes ¡Se lo pasará en grande!

Inicio de la carrera en el Quai Henri IV a las 15:00 h.

Ein einzigartiges Rennen ist das der Kellner! Sehen Sie sich dieses farbenfrohe Spektakel an und feuern Sie die Teilnehmer an! Ein geselliger und lustiger Moment wartet auf Sie!

Start des Rennens auf dem Quai Henri IV um 15 Uhr.

