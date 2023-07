[Concerts] Les Jeudis du Quai Quai Henri IV Dieppe, 20 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

À l’occasion des jeudis du quai, profitez de chouettes concerts le long du port de plaisance !

– 20 juillet : Bandou Style à 18h ; Chepakois à 21h

Programmation à venir pour les 27 juillet, 3 août, 10 août et 17 août..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Quai Henri IV

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Enjoy some great concerts along the marina on Thursdays on the Quay!

– july 20: Bandou Style at 6pm; Chepakois at 9pm

Coming soon: July 27, August 3, August 10 and August 17.

Disfrute de magníficos conciertos a lo largo del puerto deportivo durante los Jueves en el Muelle

– 20 de julio: Bandou Style a las 18.00 h; Chepakois a las 21.00 h

Próximamente: 27 de julio, 3 de agosto, 10 de agosto y 17 de agosto.

Anlässlich der Donnerstags am Kai gibt es tolle Konzerte entlang des Jachthafens!

– 20. Juli: Bandou Style um 18 Uhr; Chepakois um 21 Uhr

Das Programm für den 27. Juli, 3. August, 10. August und 17. August wird noch bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche