Ecole de voile Cap 21 Quai Henri Crampon Grandcamp-Maisy, 12 juillet 2023, Grandcamp-Maisy.

Grandcamp-Maisy,Calvados

Cap 21 est une école affiliée à la Fédération Française de Voile. Ecole française de voile.

Dans une ambiance conviviale, bienveillante et sportive, chacun progresse rapidement avec Sabine et son équipe de moniteurs, peu importe son niveau, avec….

Quai Henri Crampon

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



Cap 21 is an affiliated member of the FFV (French Sailing Federation). French Sailing School.

Cap 21 es una escuela afiliada a la Federación Francesa de Vela. Escuela de vela francesa.

En un ambiente amistoso, benévolo y deportivo, todos progresan rápidamente con Sabine y su equipo de instructores, sea cual sea su nivel, con la ayuda de…

Cap 21 ist eine der Fédération Française de Voile angeschlossene Schule. Französische Schule für Segeln.

In einer geselligen, wohlwollenden und sportlichen Atmosphäre macht jeder mit Sabine und ihrem Lehrerteam schnelle Fortschritte, unabhängig von seinem Niveau, mit…

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité