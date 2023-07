Visites thématiques de Barfleur Quai Henri Chardon Barfleur, 23 août 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Barfleur, éléments d’architecture à découvrir au fil des rues.

Rendez-vous devant le kiosque à livres.

Sans réservation..

2023-08-23 17:00:00 fin : 2023-08-23 18:00:00. .

Quai Henri Chardon

Barfleur 50760 Manche Normandie



Barfleur, architectural elements to discover along the streets.

Meet in front of the bookstall.

No reservation required.

Descubra la arquitectura de Barfleur por sus calles.

Encuentro frente a la librería.

No es necesario reservar.

Barfleur, architektonische Elemente, die es im Verlauf der Straßen zu entdecken gilt.

Treffpunkt vor dem Bücherkiosk.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche