Village de Antiquaires de Barfleur Quai Henri Chardon Barfleur, 18 août 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Le plus grand salon des antiquaires du Cotentin : une quarantaine d’exposants installés dans des tentes qui forment comme un village sur le pittoresque port de Barfleur. Salon labellisé « Antiquité – Qualité » par le SNCAO-GA. Entrée libre. Le Bar du Village propose boissons, huîtres, planches mixtes à toute heure..

Vendredi 2023-08-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-21 19:00:00. .

Quai Henri Chardon

Barfleur 50760 Manche Normandie



The biggest antique fair in the Cotentin region: some forty exhibitors set up in tents that form a village on the picturesque port of Barfleur. Certified « Antiquité – Qualité » by the SNCAO-GA. Free admission. The Village Bar serves drinks, oysters and mixed planks at all hours.

La mayor feria de antigüedades de la región de Cotentin: unos cuarenta expositores instalados en carpas que forman un pueblo en el pintoresco puerto de Barfleur. Certificada « Antiquité – Qualité » por el SNCAO-GA. Entrada gratuita. El Village Bar ofrece bebidas, ostras y platos combinados a todas horas.

Die größte Antiquitätenmesse im Cotentin: Etwa 40 Aussteller sind in Zelten untergebracht, die am malerischen Hafen von Barfleur wie ein Dorf wirken. Messe mit dem Gütesiegel « Antiquitäten – Qualität » des SNCAO-GA. Der Eintritt ist frei. Die Bar des Dorfes bietet rund um die Uhr Getränke, Austern und gemischte Bretter an.

