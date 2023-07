Visites thématiques de Barfleur Quai Henri Chardon Barfleur, 9 août 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Dans son roman L’Ecornifleur, écrit à Barfleur, Jules Renard exerce sa verve plutôt leste sur les habitants, donnant de Barfleur une présentation colorée et tout à fait inattendue.

Rendez-vous devant le kiosque à livres.

Sans réservation..

2023-08-09 17:00:00 fin : 2023-08-09 18:00:00. .

Quai Henri Chardon

Barfleur 50760 Manche Normandie



In his novel L’Ecornifleur, written in Barfleur, Jules Renard exerts his rather levity on the inhabitants, giving Barfleur a colorful and unexpected presentation.

Meet in front of the bookstall.

No reservation required.

En su novela L’Ecornifleur, escrita en Barfleur, Jules Renard describe a sus habitantes con una socarronería que da a Barfleur una presentación colorista y totalmente inesperada.

Encuentro frente a la librería.

No es necesario reservar.

In seinem Roman L’Ecornifleur, der in Barfleur geschrieben wurde, lässt Jules Renard seine eher lockere Verve an den Einwohnern aus und verleiht Barfleur eine farbenfrohe und völlig unerwartete Darstellung.

Treffpunkt vor dem Bücherkiosk.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche