Visites thématiques de Barfleur Quai Henri Chardon Barfleur, 26 juillet 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

En cet été 1836, Victor Hugo fait étape à Barfleur. Il trouve face à lui le Maire de la commune, en une rencontre qui ne sera pas la moins mouvementée !

Rendez-vous devant le kiosque à livres.

Sans réservation..

2023-07-26 17:00:00 fin : 2023-07-26 18:00:00. .

Quai Henri Chardon

Barfleur 50760 Manche Normandie



In the summer of 1836, Victor Hugo stopped off in Barfleur. He found himself face to face with the town’s mayor, in a meeting that was to be no less eventful!

Meet in front of the bookstall.

No reservation required.

En el verano de 1836, Victor Hugo hace escala en Barfleur. Allí se encontró cara a cara con el alcalde de la ciudad, en lo que sería un encuentro lleno de acontecimientos

Encuentro frente a la librería.

No es necesario reservar.

In diesem Sommer 1836 machte Victor Hugo in Barfleur Station. Er trifft auf den Bürgermeister der Gemeinde, der ihm gegenübersitzt, und es kommt zu einer Begegnung, die nicht die geringste Aufregung mit sich bringt!

Treffpunkt vor dem Bücherkiosk.

Ohne Reservierung.

