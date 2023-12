Fête du 31 décembre à Genève Quai Gustave Ador, 31 décembre 2023, .

Placée sous le signe de la convivialité et de la musique, la fête du 31 décembre se déroule en 2023 sur le quai Gustave-Ador. En plus d’une vue imprenable sur le Jet d’eau, deux grandes scènes, une grande variété d’artistes, une quinzaine de food-trucks et trois bars sont au programme de ce réveillon.

Scène « Jet d’Eau »

Cette scène dédiée à la musique électronique fera danser toutes les générations.

20h00 – Lady Black Sally – (Dance Music for Vintage Lovers)

Derrière les platines, c’est la queen ! Du boogie-garage 60’s, du rock’n’roll, du folk-rock-psyché, du rhythm & blues et du boogaloo avec maracas.

21h00 – Flowerz – (Reggaeton/Hip-Hop/Electronic)

Deux DJettes qui partagent leur univers entre l’électro, le hip hop et surtout le reggeaton pour apporter une touche féminine à la soirée.

22h ZEBRA – (Rock Soul Remix)

Zebra est un musicien, auteur-compositeur-interprète et DJ français basé à Genève. C’est sous le nom de DJ Zebra qu’il a été essentiellement reconnu comme un des piliers du mouvement bootleg / mashup.

23h MULAH – (Oriental Electro/Baile Funk/Future Beat)

MULAH est une artiste polyvalente, aimant mélanger la musique électronique avec d’autres genres; musique orientale / Baile funk / Trap. Ses mixes sont remplis de twist musicaux.

00h00 Feu d’artifice

00h15 NVST – (Breakbeat/Industrial/Techno/Acid)

La DJette et productrice suisse NVST s’est imposée comme l’une des étoiles montantes de la scène internationale des clubs et de la musique électronique.

01h45 Santo – (Future sound / Electronic)

SANTO est reconnu comme étant un des producteurs suisses les plus influents du moment.

Cet artiste propose une musique futuriste qui fusionne Hip Hop / Baile Funk / Afro / House / Future Sounds.

Scène « Plage »

Cette scène est essentiellement vouée à la musique live.

20h Artmaillé – (All Style)

DJ hyperactif et engagé depuis plus de dix ans, Artmaillé ambiancera la grande scène en début de soirée.

21h Le Sarcophage 1994 – (Hip-Hop Party)

Un concert exceptionnel, regroupant d’anciennes stars du rap local et d’autres pharaons de la scène suisse, se déroulera à la manière d’un grand mix de l’âge d’or du Hip-Hop.

22h45 O.U.M.P.H – (Fanfare Techno)

Énigmatique et sensationnelle, la fanfare techno O.U.M.P.H. vous fera danser jusqu’à l’épuisement du haut de ses 10 musiciens et musiciennes.

00h00 Compte à rebours en direct avec le Maire et feu d’artifice offert par le Fairmont Grand Hotel Geneva

00 h15 Palenque – (Cumbia/Papayera)

Palenque, fantastique groupe basé à Genève, reprend en formation réduite la traditionnelle « papayera », typique de la région Caraïbe en Colombie. Son répertoire se base sur les principaux rythmes de la région : la cumbia, le poro, la paya et le fandango. Une véritable machine à faire danser !

1h30 Pekodjinn – (Afro/Maghreb/Arab/Baile Funk)

Le jeune producteur et DJ basé à Genève, Pekodjinn produit une musique singulière, qu’il nomme »afromaghreb ». Ses morceaux sont très percussifs, percutants, parfois profonds. Pekodjinn y associe les influences de ses racines tunisiennes et de la culture des clubs underground européens. Un des DJ/producteur les plus influents à Genève!

Comme le veut la tradition, le Grand Hôtel Fairmont Geneva offre le feu d’artifice à minuit pour marquer le passage à l’an 2024, après un décompte en compagnie de M. Alfonso Gomez, Maire de la Ville de Genève.

Bars et restauration

Trois bars, tenus par les associations culturelles genevoises Kalvingrad et Bongo Joe, ainsi qu’une quinzaine de food trucks permettront d’étancher petites faims et grandes soifs.

Accès

Transports publics : le Quai Gustave-Ador est facilement accessible en transports publics (les bus 2, 6, E, G passent à proximité). Des bus de nuit offrent la possibilité de rentrer tard la nuit: Noctambus

Opération Nez Rouge

Pour celles et ceux qui prendraient le volant, des bénévoles de Nez Rouge peuvent vous permettre de rentrer à bon port sans conduire au cas où vous auriez trop bu. Plus de détails sur cette action de prévention visant à diminuer les accidents de la route causés par la conduite avec facultés affaiblies : Opération Nez Rouge

Perturbations de la circulation et du stationnement

Afin de garantir la sécurité du public, le quai Gustave-Ador sera fermé à la circulation entre le quai du Général-Guisan et la Rampe de Cologny de 18h le 31 décembre à 9h au plus tard le 1er janvier.

Un périmètre de sécurité sera élargi durant les feux d’artifice sur l’ensemble du U-lacustre de 22h00 le 31 décembre à 01h00 le 1er janvier.

L’interdiction de stationnement débute le 31 décembre dès 12h00 au 1er janvier à 09h00 au quai du Mont-Blanc et quai Wilson et du 30 décembre à 9h00 au 1er janvier à 12h00 sur le quai Gustave-Ador.

Une manifestation Vitale Vert

Cette manifestation bénéficie d’une électricité Vitale Vert, 100% écologique et 100% locale, certifiée par le label énergétique le plus exigeant d’Europe.

