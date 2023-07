Le Festival Itinérant – Eure 2023 Quai Grimoult Les Andelys Catégories d’Évènement: Eure

Les Andelys Le Festival Itinérant – Eure 2023 Quai Grimoult Les Andelys, 9 juillet 2023, Les Andelys. Le Festival Itinérant – Eure 2023 Dimanche 9 juillet, 16h00 Quai Grimoult Le chapiteau du Festival itinérant fait escale Aux Andelys.10 jours d’animations, d’ateliers, de spectacles, de concerts dans le cadre de l’Eté en Seine organisé par la Ville des Andelys.

Bookiwi, un spectacle jeune public et familial, duo burlesque et poétique, par la Compagnie La Cerise sur le Mot. Dimanche 9 juillet à 16h (à partir de 2 ans, durée 35 mn). Quai Grimoult Quai Grimoult, 27700 Les Andelys Les Andelys 27700 Eure Normandie https://www.facebook.com/profile.php?id=100072422051797 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

