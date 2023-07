Régate les 2h de Mapouchet Quai Goslar Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde Régate les 2h de Mapouchet Quai Goslar Arcachon, 22 juillet 2023, Arcachon. Arcachon,Gironde Régate de Bac à Voile.

Au centre Nautique Pierre Mallet, Port de Plaisance.

Sur inscription..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Quai Goslar

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Bac à Voile regatta.

At Centre Nautique Pierre Mallet, Port de Plaisance.

Registration required. Regata Bac à Voile.

En el Centro Náutico Pierre Mallet, Port de Plaisance.

Inscripción obligatoria. Regatta von Bac à Voile (Segelfähre).

Im Centre Nautique Pierre Mallet, Port de Plaisance.

Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-07-11 par OT Arcachon Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Quai Goslar Adresse Quai Goslar Ville Arcachon Departement Gironde Lieu Ville Quai Goslar Arcachon

Quai Goslar Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/