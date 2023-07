Pêche pour les enfants Quai Goslar Arcachon, 17 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Découvrir la pêche en bateau et les différentes espèces de poissons. Cette activité est encadrée par des moniteurs fédéraux diplômés et agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Au Petit Port, Traque 5. Payant. Sur inscription.

Ouvert aux jeunes pêcheurs de 8 à 18 ans.

Yacht Club du Bassin d’Arcachon.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 12:00:00. .

Quai Goslar

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover boat fishing and the different species of fish. This activity is supervised by qualified federal instructors approved by the French Ministry of Youth and Sports.

At Petit Port, Traque 5. Registration required.

Open to young anglers aged 8 to 18.

Yacht Club du Bassin d’Arcachon

Descubra la pesca desde embarcación y las diferentes especies de peces. Esta actividad está supervisada por monitores federales cualificados y autorizados por el Ministerio de Juventud y Deporte.

En Le Petit Port, Traque 5. Gratuito. Inscripción obligatoria.

Abierto a jóvenes pescadores de 8 a 18 años.

Club Náutico de la Dársena de Arcachon

Entdecken Sie das Angeln mit dem Boot und die verschiedenen Fischarten. Diese Aktivität wird von diplomierten Bundeslehrern betreut, die vom Ministerium für Jugend und Sport zugelassen sind.

Au Petit Port, Traque 5. kostenpflichtig. Nach vorheriger Anmeldung.

Offen für junge Angler von 8 bis 18 Jahren.

Yachtclub des Bassin d’Arcachon

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Arcachon