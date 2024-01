Marché hebdomadaire Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines, lundi 1 janvier 2024.

Montceau-les-Mines

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Deux fois par semaine, le long du canal du Centre, s’installent une centaine d’exposants pour l’un des plus importants marchés de la région : fruits et légumes, boucherie, fromages, pain, miel, confiture, spécialités, fleurs, équipement de la personne, etc.

.

Quai Général de Gaulle

71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



