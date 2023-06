Concert à Saint-Cyr-sur-Mer Quai Gélu Saint-Cyr-sur-Mer, 21 juin 2023, Saint-Cyr-sur-Mer.

TOUS STYLES, TOUS LIEUX POUR TOUS

Pour fêter l’été et la musique, la Ville vous propose mercredi 21 juin un beau programme d’animations musicales, adapté à tous les goûts.

1. Parcours musical

Tout au long de la journée les élèves de l’Ecole Municipale de Musique se produiront à travers la Ville

9h : Atelier portes ouvertes, éveil musical, à l’Ecole de Musique*

10h : Concert instrumental, dans le jardin de l’Ecole de Musique

11h : Concert par les ateliers musiques actuelles, Place Portalis

16h : Orchestre à cordes et chorale, dans le jardin de l’Ecole de Musique

18h : Concert instrumental, à l’Ecole de Musique

19h : Concert Harmonie Le Progrès Musical, Place Citta della Pièce (à côté du mini-golf, promenade rose).

*Ouverture des cours de musique aux plus jeunes (petite, moyenne et grande sections de maternelles) afin de les sensibiliser aux sons, aux rythmes et aux couleurs musicales. Initiation à la musique, à l’écoute et à la découverte des instruments aux moyens de deux pédagogies actives :

Renseignements auprès de l’Ecole de Musique : 04 94 32 19 04.

2. Scènes ouvertes

A partir de 21h : groupes musicaux aux différents styles dans tous les quartiers

La Madrague :

« SPK Sound Système » funk, reggae, électro

Les Lecques :

« SAMU’S singers » chant variétés – place Citta della Pieve (mini-golf),

« Mauvaise foi » pop-rock country reggae – Place du 18 juin (Office de Tourisme)

« Crispy womit » Pop-rock, country, Reggae – Rotonde Quai Gélu

« Swinging Melting Potes » pop-rock – Promenade Rose

Place Portalis :

« Marti Damien » variétés française et anglaise

3 .Concert GERARD LENORMAN

Théâtre de Verdure, 21h30

À l’occasion de ses 50 ans de carrière, Gérard Lenorman qui n’a jamais lâché la scène pour autant, poursuit sa tournée dans une configuration acoustique. Il est entouré de son pianiste, Guy Matteoni, d’Elie Gaulin à la guitare et de Mathilde Sternat, violoncelliste de talent. Gérard Lenorman emmène son public dans un magnifique univers de poésie où tel un funambule, l’Artiste revisite ses plus grands succès dont les arrangements acoustiques nous prouvent une fois de plus que les voix seules peuvent suffirent à faire se lever une salle et entrainer une ovation émouvante.

Tarif unique : 20€ – Billetterie en ligne

Point de vente : Office de Tourisme, Place du 18 juin aux Lecques – 04 94 26 73 73

Point de vente : Office de Tourisme, Place du 18 juin aux Lecques – 04 94 26 73 73

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

