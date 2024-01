APERO CROISIERE SUR LA LOIRE Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire, 1 décembre 2023, Chalonnes-sur-Loire.

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2024-03-31

De savoureux moments à bord d’un bateau traditionnel de Loire, pour une échappée belle et gourmande à la découverte des paysages ligériens..

De savoureux moments à bord d’un bateau traditionnel de Loire, pour une échappée belle et gourmande à la découverte des paysages ligériens.

Au départ des Quais de Chalonnes-sur-Loire ou du Port de la Possonnière, embarquez à bord d’un bateau traditionnel de Loire* pour une échappée belle et gourmande.

Embarquez pour une douce balade au fil de l’eau à l’heure de l’apéro.

Début des navigations en mars/avril, selon programmations et conditions météorologiques, au départ de Chalonnes-sur-Loire ou La Possonnière

Durée de la navigation : 1h30

Si vous réservez en ligne, vous recevrez un bon cadeau standard par retour de mail comme confirmation de votre commande. Nous vous proposons aussi un bon cadeau au format carte postale, à personnaliser et à offrir à vos proches.

Pour plus de renseignements : 02.41.78.26.21 ou accueil@anjou-vignoble-villages.com.

EUR.

Quai Gambetta

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire